Ascolti tv, Blackout 2 vince senza sforzo su Zorro. Floris si avvicina a 1.5 mln di spettatori e schiaccia Berlinguer

Ascolti tv ieri 14 gennaio 2025: DiMartedì fa un balzo in avanti (8,9%) e si conferma il primo talk davanti a E’ Sempre Cartabianca (5,9%)

Rai1 conquista il primo posto negli ascolti tv per la prima serata di mercoledì grazie all'esordio di Blackout 2 –Le Verità Nascoste, che ha incollato al video 2.916.000 spettatori (17.8%). Canale 5 segue con Amore e Vendetta – Zorro, che ha appassionato 1.513.000 spettatori per il 10.4% di share. La fiction cala rispetto alla prima puntata dove aveva registrato 2.161.000 spettatori (13.73%).

DiMartedì su La7 sale a 1.456.000 spettatori (8.9%) e vince la sfida dei talk show. La scorsa settimana Giovanni Floris aveva chiuso con 1.357.000 spettatori (8.01%). E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 infatti arriva a 815.000 spettatori (5.9%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva ottenuto 719.000 spettatori (5.02%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 gennaio 2025 per le altre reti: Mechanic: Resurrection su Italia 1 con 1.561.000 spettatori (8.6%), Ma… Diamoci del Tour! in Europa su Rai2 con 920.000 spettatori (5.1%), Tutto in un giorno su Rai3 con 539.000 spettatori (2.9%), Una Principessa a Natale su TV8 con 560.000 spettatori (3.1%), la replica di Little Big Italy sul Nove con 325.000 spettatori (2.3%).