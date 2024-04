Ascolti tv, Gentile tallona Fagnani mentre crescono Floris e Berlinguer

Ascolti tv ieri 16 aprile 2024: salgono sia E' sempre Cartabianca (5,8%) e Di Martedì (7,7%)

Canale 5 vince negli ascolti tv del martedì con la partita Barcellona-PSG per i quarti di finale di Champions League. L'incontro è stato visto da 4.364.000 spettatori pari al 20.7% di share. Segue poi Rai1 con The miracle club, che ha incollato al video 2.668.000 spettatori pari al 13.7% di share. Belve su Rai2 arriva a 1.703.000 spettatori (9.3%). La scorsa settimana Francesca Fagnani con ospite Fedez aveva raggiunto 2.213.000 spettatori (12.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 aprile 2024 per le altre reti: Petrolio su Rai3 con 331.000 spettatori (1.6%), Le Iene su Italia 1 con 1.320.000 spettatori (9.4%). Nella precedente puntata Veronica Gentili in coppia con Max Angioni aveva chiuso con 1.463.000 spettatori (9.8%). E' sempre cartabianca su Rete 4 con 840.000 spettatori (5.8%). Lo scorso martedì Bianca Berlinguer aveva ottenuto 671.000 spettatori (4.5%). Di Martedì su La7 con 1.349.000 spettatori (7.7%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva interessato 1.180.000 spettatori (6.8%). Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con , L'immortale sul Nove con 329.000 spettatori (1.9%).