Ascolti TV ieri 17 marzo 2022: Dritto e Rovescio batte Piazzapulita

Ascolti TV ieri 17 marzo 2022: Dritto e Rovescio è il primo talk con 1.146.000 di spettatori e il 6,9% di share

Rai1 vince gli ascolti TV per la prima serata di ieri con l’ultima puntata di Doc – Nelle tue Mani 2, seguita da 6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share (primo episodio a 6.722.000 e il 28.4%, secondo episodio a 6.327.000 e il 33.5%). Secondo posto per Checco Zalone su Canale5 con Quo vado?, che ha divertito 2.489.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Medaglia di bronzo per Dritto e Rovescio su Rete4 con 1.146.000 spettatori (6.9%).

Gli ascolti TV ieri 17 marzo 2022 per le altre reti sono: Tognazzi – La voglia matta di vivere su Rai2 con 599.000 spettatori (2.6%), Animali fantastici: I crimini di Grindelwald su Italia 1 con 961.000 spettatori (4.7%), la prima puntata della nuova stagione di Amore Criminale su Rai3 con 782.000 spettatori con il 3.5% (presentazione a 632.000 e il 2.6%), Piazzapulita su La7 con 1.009.000 spettatori (6.1%), la partita di Conference League Roma-Vitesse su TV8 con 834.000 spettatori (3.4%) nel primo tempo e 831.000 spettatori (3.7%) nel secondo tempo, Putin – Il sogno di un nuovo impero sul Nove con 327.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 17 marzo 2022 nell'access prime time

Al primo posto negli ascolti TV ieri 17 marzo 2022 per l'access prime time troviamo la conferma di Rai1 con i Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 5.596.000 spettatori con il 22.9%. Segue Canale5 con Striscia la Notizia, visto da 3.737.000 spettatori pari al 15.2%e e Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha incollato allo schermo 1.433.000 spettatori con il 5.9%. Che Succ3de? su Rai3 è stato visto da 1.284.000 spettatori (5.5%) mentre Stasera Italia su Rete4 ha interessato 987.000 spettatatori (4.2%) nella prima parte e 1.041.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 fa meglio con 1.771.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 il pre partita di Roma-Vitesse interessa 280.000 tifosi (1.2%).

