Ascolti tv, non solo la prima serata. De Martino insuperabile anche nell'access prime time

Ascolti tv ieri 17 marzo 2025: Striscia la Notizia cala rispetto a sabato mentre 4 di Sera comunque cresce dall'ultima puntata

Affari Tuoi si conferma anche di lunedì il primo programma nell'access prime time con 6.296.000 spettatori (29.4%). Cinque Minuti con Bruno Vespa sulla stessa rete arriva a 5.114.000 spettatori (24.5%).

Striscia la Notizia su Canale 5 scende a 3.088.000 spettatori (14.4%). Nella puntata di sabato la coppia Lipari-Friscia avrva intrattenuto 2.937.000 spettatori (15.5%).

4 di Sera invece su Rete 4 sale a 1.038.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 925.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Paolo Del Debbio nella puntata di venerdì aveva ottenuto 943.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 840.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.

Otto e Mezzo su La7 comunque si conferma il primo talk con 1.741.000 spettatori (8.1%). Lilli Gruber nella puntata precedente aveva interessato 1.620.000 spettatori (8.0%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 marzo 2025 per l'access prime time delle altre reti: TG2 Post con 557.000 spettatori (2.6%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.465.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.116.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole con 1.445.000 spettatori (6.7%), Celebrity Chef di Alessandro Borghese su TV8 con 417.000 spettatori (2%), Don’t forget the Lyrics! con Gabriele Corsi sul Nove con 489.000 spettatori (2.3%).