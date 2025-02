Ascolti tv, La Vita in Diretta è senza rivali mentre arranca Pomeriggio Cinque

Ascolti tv ieri 18 febbraio 2025: Pomeriggio Cinque non decolla. Bene La Porta Magica con Andrea Delogu

La Vita in Diretta su Rai1 ha chiuso ieri con 2.053.000 spettatori (21.5%) nella presentazione e 2.474.000 spettatori (22.2%) nel programma. "E’ andato in scena un solco generazionale, non solo l’ultimo posto di Marcella Bella ma anche il 22esimo posto di Massimo Ranieri", ha commentato il conduttore parlando della classifica di Sanremo 2025.

A seguire, su Canale 5 la striscia di Amici di Maria De Filippi arriva a 1.505.000 spettatori (16%). Pomeriggio Cinque con una nuovo approfondimento sulle truffe agli anziani intrattiene 1.216.000 spettatori (12.6%) nella prima parte e 1.280.000 spettatori (11.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.425.000 e l’11.5%).

Ore 14 su Rai2 interessa 947.000 spettatori (7.9%) mentre La Porta Magica è seguito da 363.000 spettatori (3.7%).