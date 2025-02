Sanremo 2025, non solo ascolti tv super: Rai festeggia una raccolta pubblicitaria boom. I numeri del 'Superbowl italiano'

Sanremo 2025, ascolti tv e raccolta pubblicitaria record. I numeri

L'edizione 2025 di Sanremo è stata un successo clamoroso sul fronte degli ascolti tv. Chi temeva una leggera flessione dopo l'edizione record dello scorso anno (e in generale del quinquiennio di Amadeus) è stato clamorosamente smentito.

La finale di sabato 15 febbraio è stato il punto esclamativo per il Festival di Carlo Conti con 13 milioni 427 mila spettatori con il 73,1% di share (total audience), dopo una settimana trionfale.

Non solo i verdetti dell'Auditel hanno fatto festeggiare viale Mazzini. La raccolta pubblicitaria dell'evento è andata a braccetto con share e seguito del pubblico: 65 milioni e 258 mila euro, il dato finale. Con un incremento dell'8,5% rispetto al risultato dell'edizione 2024, che si era fermata a 60 milioni e 182 mila euro.

Non solo. Il trend di Sanremo registra un continuo crescendo da diversi anni a questa parte. Pensiamo che Carlo Conti aveva lasciato Sanremo 2017 (al termine del suo triennio) con una Rai che aveva raccolto 27,7 milioni. E oggi siamo ben oltre il doppio.

Restando ai Sanremo più recenti, da 2018 a oggi c'è stato un cambio di marcia impressionante: 27,7 milioni, diventati 31 mln nel 2019, 37 milioni nel 2020, 38 milioni nel 2021 (anno di Covid), 42 milioni nel 2022, 50 milioni di euro nel 2023. Poi, come detto, superati i 60 mln lo scorso anno e gli oltre 65 di questo.

Sanremo 2025 si conferma il Superbowl italiano

«Abbiamo sempre definito Sanremo il Super Bowl italiano, ma non penso che il Super Bowl faccia l'88% di share sui giovani. Questo è un risultato veramente epocale», l'analisi di Luca Poggi, Ceo di Rai Pubblicità al termine del Festival di Sanremo. Il manager ha sottolineato come la kermesse canora continui a rappresentare un evento mediatico di assoluta rilevanza. «Questo successo è frutto di un lavoro di squadra straordinario, che ha visto coinvolti tutti i soggetti, dalla direzione artistica alla rete commerciale, fino ai partner che hanno contribuito al grande impatto di questa edizione».

Tanti i brand che si sono associati a questa edizione di Sanremo, ricordati dal ceo di Rai Pubblicità: da Suzuki a Tim, passando per Eni (con Eni Live e Plenitude), Costa Crociere, Veralab, Coca-Cola, Generali, Novi (che si è legata per la prima volta al Festival), The Mall Sanremo e Immobiliare.it. «Vorrei ringraziare in particolare i miei colleghi, il team di Rai Pubblicità, senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Il successo di questa edizione si è tradotto in numeri concreti che confermano la centralità del Festival nel panorama mediatico italiano», le parole di Luca Poggi.