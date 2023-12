Ascolti tv, DiMartedì vola con Conte sopra l'8%. Berlinguer staccata

Ascolti tv ieri 19 dicembre 2023: E' sempre Cartabianca cresce a 786mila spettatori per il 5,7% di share

Canale 5 vince la serata di ieri con partita Napoli-Frosinone di Coppa Italia su Canale 5, vista da 3.111.000 spettatori pari al 16.1% di share. Secondo posto per Rai1 con la finale di Sanremo giovani 2023, che ha incollato al video 1.806.000 spettatori pari al 14.4% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Le Iene su Italia 1 con 1.426.000 spettatori per il 10.6% di share. La precedente puntata la coppia Angioni-Gentili aveva ottenuto 1.307.000 spettatori (9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 dicembre 2023 per le altre reti: Io sono Babbo Natale su Rai2 con 1.484.000 spettatori (8.1%), Avanti popolo su Rai3 con 361.000 spettatori (2.3%). Settimana scorsa Nunzia De Girolamo aveva chiuso con 335.000 spettatori (1.9%). E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 786.000 spettatori (5.7%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 756.000 spettatori (5.2%). Di Martedì su La7 con 1.292.000 spettatori (8.1%). Lo scorso martedì Giovanni Floris aveva interessato 1.275.000 spettatori (7.3%). Una corona per Natale su TV8 con 717.000 spettatori (3.9%). Ladyhawke sul Nove con 327.000 spettatori (2%).