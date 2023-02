Ascolti TV ieri 19 febbraio 2023: Fazio battuto dal Guinness dei primati

Ascolti TV ieri 19 febbraio 2023: Non è l'Arena supera Zona Bianca con 847mila spettatori per il 5,8% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV della domenica sera con la prima puntata di Resta con Me, vista da 3.752.000 spettatori pari al 21.4% di share. La nuova edizione de Lo Show dei Record su Canale 5 parte al secondo posto con 2.489.000 spettatori e il 15.9% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.513.000 spettatori pari al 12.5% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo chiude con 1.578.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 febbraio 2023 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 848.000 spettatori (4.1%) e Blue Bloods con 698.000 spettatori (3.6%), Red su Italia 1 con 971.000 spettatori (5.4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 552.000 spettatori (3.8%), Non è l’Arena su La7 con 847.000 spettatori (5.8%), 4 Hotel su TV8 con 406.000 spettatori (2.5%), Sono nata il 23 in replica sul Nove con 319.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 19 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 si mantiene salda al primo posto anche negli ascolti TV ieri 19 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che raggiunge 4.794.000 spettatori per il 23.5% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.017.000 spettatori(14.8%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.181.000 spettatori (5.8%), Controcorrente su Rete 4 con 838.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 746.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 881.000 spettatori (4.3%).