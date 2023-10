Ascolti tv, Dritto e Rovescio batte Piazzapulita con Nordio e Renzi

Ascolti tv ieri 19 ottobre 2023: Piazzapulita chiude con 760mila spettatori per il 5,7% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con Blanca, che ha incollato al video 3.970.000 spettatori pari al 22.9% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.530.000 spettatori con il 18.7% di share. Questo lunedì il reality ha segnato 2.435.000 spettatori (17.88%) mentre giovedì aveva ottenuto 2.141.000 spettatori (16.5%). Terza posizione invece per Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospiti Guido Crosetto e Matteo Renzi, rispettivamente Ministro della Difesa e leader di Italia Viva, che arriva a 948.000 spettatori per il 6.6% di share. Settimana scorsa Paolo Del Debbio aveva chiuso con 866.000 spettatori (6.2%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 ottobre 2023 per le altre reti: Via Poma, un mistero italiano su Rai2 con 539.000 spettatori (2.9%), Splendida Cornice su Rai3 con 826.000 spettatori (4.8%), Shark – Il Primo Squalo su Italia 1 con 1.348.000 spettatori (7.5%), Piazzapulita su La7 con 760.000 spettatori (5.7%). Settimana scorsa Corrado Formigli aveva raggiunto 837.000 spettatori (6.2%). Cucine da Incubo su TV8 con 255.000 spettatori (1.5%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 432.000 spettatori (2.4%).