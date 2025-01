Ascolti tv, Inter-Atalanta fa il boom. E Brindisi inizia bene il nuovo anno su Rete 4

Ascolti tv ieri 2 gennaio 2025: Zona Bianca nella prima puntata del nuovo anno cresce rispetto all'ultima del 2024

Canale 5 stravince la sfida degli ascolti tv con la partita Inter-Atalanta, prima semifinale della Supercoppa italiana che si svolge a Riad, in Arabia Saudita. Il match vinto dai nerazzurri è stato visto da 5.389.000 spettatori per il 25.4% di share. A seguire Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre su Rai1 con 2.745.000 spettatori pari al 15.1% di share. Terzo posto per Mamma, ho perso l'aereo su Italia 1 con 2.153.000 spettatori (11.9%).

Nel pomeriggio verranno rilasciati i dati della total audience. Auditel dal 30 dicembre 2024 utilizza un nuovo sistema di rilevamento degli ascolti tv che conteggia anche gli accessi da smartphone, tablet e PC.

Zona Bianca su Rete 4 con l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran, ha raggiunto 891.000 spettatori (5.6%). Giuseppe Brindisi nell'ultima puntata del 2024 aveva interessato 778.000 spettatori (5.49%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 gennaio 2025 per le altre reti: Bella Festa su Rai2 con 941.000 spettatori (5.6%), il documentario Sulle orme del K2 su Rai3 con 839.000 spettatori (4.3%), Rebel Pope su La7 con 787.000 spettatori (3.7%), Il Profumo Del Mosto Selvatico su TV8 con 453.000 spettatori (2.5%), Oblivion Ti sfascio una canzone sul Nove con .