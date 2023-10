Ascolti tv, il GF si riscatta e torna a salire. Signorini si avvicina al 18%

Ascolti tv ieri 2 ottobre 2023: Signorini risale rispetto a giovedì e si avvicina ai numeri dello scorso lunedì

Buone notizie per Alfonso Signorini. Nel tradizionale appuntamento del lunedì il Grande Fratello raggiunge infatti 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share per gli ascolti tv ieri 2 ottobre 2023 della prima serata. Il reality di Canale 5 non sta soddisfacendo a pieno i vertici di Mediaset, che non a caso hanno deciso di anticipare da venerdì a giovedì la seconda diretta settimanale del programma.

Signorini comunque torna a salire rispetto a giovedì e si avvicina ai numeri registrati all'inizio della scorsa settimana. Lo scorso giovedì il Grande Fratello era arrivato a 2.029.000 spettatori pari al 16.4% di share. Lunedì invece aveva ottenuto a 2.462.000 spettatori pari al 18.2% di share.