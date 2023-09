Ascolti tv, GF prima sale poi riscende. Signorini non trova la formula magica

Ascolti tv ieri 28 settembre 2023: Alfonso Signorini si ferma ieri a oltre 2 milioni di spettatori per il 16,87% di share

Il Grande Fratello nel suo secondo appuntamento settimanale di giovedì arriva negli ascolti tv ieri 28 settembre 2023 a 2.076.000 spettatori pari al 16.87% di share. Il reality di Canale 5 aveva dato segnali di ripresa questo lunedì arrivando a 2.462.000 spettatori pari al 18.2% di share. Ieri però Alfonso Signorini deve accontentarsi di numeri in linea con quelli registrati il giovedì della scorsa settimana.

Mediaset ha deciso di anticipare di un giorno il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello (prima appunto di venerdì) per liberare il format dall'agguerrita concorrenza di Tale e Quale Show su Rai1. La scelta al momento non sembra aver pagato più di tanto in termini di ascolti tv dato che settimana scorsa si erano registrati 2.029.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Mediaset dovrebbe anche riflettere sulla nuova politica "anti-trash" voluta da Pier Silvio Berlusconi. Forse non era tanto la volgarità a disaffezionare gli spettatori ma il format stesso ad aver stufato.