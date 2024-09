Ascolti tv, Merlino a gamba tesa su Fedez. Pomeriggio Cinque inizia con sfiorando il 15% di share

Ascolti tv ieri 2 settembre 2024: Pomeriggio Cinque riparte con quasi 1.1 milioni di spettatori per il 14,94% di share

Myrta Merlino riparte con una nuova stagione di Pomeriggio Cinque. La conduttrice nonostante i tanti rumors sulla sua possibile sostituzione ha mantenuto saldamente il posto anche grazie all'aperto sostegno di Pier Silvio Berlusconi.

Merlino nella prima puntata ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la novità del "tavolo", con Veronica Gentili come prima intervistata, per poi riaccendere la guerra tra il programma di Canale 5 e Fedez. Il rapper nei mesi scorsi parlando di Pomeriggio Cinque aveva dichiarato: "Trenta persone per fare un programma di merda".

Pomeriggio Cinque ha quindi aperto la stagione con 1.098.000 spettatori (14.94%) nella prima parte e 969.000 spettatori (12.44%) nella seconda parte (I Saluti a 909.000 e il 10.75%). La giornalista aveva iniziato la scorsa edizione con 1.633.000 spettatori (21.37%) nella prima parte e 1.572.000 spettatori (19.33%) nella seconda parte.

Merlino in merito a Fedez ha così replicato: “Vorrei fare una precisazione. So che Fedez sta dicendo cose brutte cose su di noi. La mia squadra è sacra. Qui proviamo a raccontare notizie senza sconti. Siamo qui per dare notizie. Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d'oro con tua moglie. Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E comunque qui in studio tu sei il benvenuto”.