Ascolti tv, De Martino vola. Ma Striscia la Notizia attacca i pacchi di Stefano

Ascolti tv ieri 20 novembre 2024: Amadeus traina se stesso (3,1%), bene anche Del Debbio (4,99%)

Amadeus ha ottenuto un eccellente risultato con La Corrida in prima serata e nell'access con Chissà chi è traina se stesso 587.000 spettatori (2.8%) nella prima parte e 678.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte di durata maggiore. Non è un caso infatti che il game show sul Nove faccia meglio della precedente puntata in cui aveva raggiunto 442.000 spettatori (2.1%) nella prima parte e 555.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte.

Affari Tuoi si conferma il programma più visto con 5.594.000 spettatori (26%) mentre Striscia la notizia cala leggermente a 2.990.000 spettatori (13.89%). Il martedì il tg satirico di Canale 5 aveva chiuso con 2.996.000 spettatori (14.1%). Nella puntata di ieri Striscia la Notizia è tornata ad attaccare Stefano De Martino con un'analisi di Vincenzo Mauro, professore di statistica dell'Università di Macerata.

"Ho analizzato tutte le puntate del 2024 e i trend emersi sono strani. - afferma l'esperto - Nella gestione Amadeus si nota che chi prende un pacco rosso tende a non cambiarlo, mentre i concorrenti che prendono un pacco blu o un pacco da pochi soldi lo cambiano molto più spesso. Questa cosa è abbastanza buffa, perché i concorrenti ovviamente non sanno quanto hanno nel pacco".

Sotto la gestione di Stefano De Martino, invece: "Qui succede un'altra cosa, anche questa molto strana: quando i concorrenti scelgono un pacco tendono a prendere quelli rossi. Praticamente, in metà delle puntate il pacco scelto all'inizio conteneva dai 30mila euro in su". Questo avrebbe portato a un innalzamento anomalo della possibilità di vincita media (intorno ai 67mila euro). "La sequenza dei pacchi ricchi che ho osservato nel 2024 - conclude Varo - accade una volta ogni 100mila anni".

4 di Sera su Rete 4 sale a 1.045.000 spettatori (4.99%) nella prima parte e 1.077.000 spettatori (4.95%) nella seconda parte. Il martedì Paolo Del Debbio aveva interessato 933.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 991.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 raccoglie 1.932.000 spettatori (8.95%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 novembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.506.000 spettatori (21.71%), TG2 Post con 504.000 spettatori (2.32%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.043.000 spettatori (5.04%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.120.000 spettatori (5.34%) e Un Posto al Sole con 1.680.000 spettatori (7.76%).