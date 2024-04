Ascolti tv, Bortone vola con il caso Scurati. Gramellini fermo al palo

Ascolti tv ieri 21 aprile 2024: In Altre Parole Domenica si ferma a 832mila spettatori per il 4,2% di share

Rai1 con Affari Tuoi arriva negli ascolti tv ieri 21 aprile 2024 per l'access prime time a 5.252.000 spettatori pari al 26.4% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.783.000 spettatori (14%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.248.000 spettatori (6.3%).

Chesarà… su Rai3 anche grazie alla polemica sul monologo per il 25 aprile di Antonio Scurati cancellato dalla Rai arriva a 956.000 spettatori (5.1%). Nella precedente puntata Serena Bortone, che ieri ha letto in diretta il testo dello scrittore censurato, era arrivata a 585.000 spettatori (3.3%). Stasera Italia Weekend su Rete 4 con 687.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 551.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte. La scorsa domenica Sabrina Scampini aveva ottenuto 633.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 583.000 spettatori (3%) nella seconda parte. In Altre Parole Domenica su La7 con 832.000 spettatori (4.2%).