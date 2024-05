Ascolti tv, Il Volo spiega le ali e fa il 18,1%. Calano Le Iene

Ascolti tv ieri 21 maggio 2024: Le Iene con due servizi su Chico Forti scivolano a 1.57 milioni di spettatori per il 10,7% di share

Ieri è andata in onda la seconda puntata de Il Volo – Tutti per Uno, il programma di Canale 5 condotto dal trio canoro, che festeggia 15 anni di carriera, con la partecipazione di Federica Panicucci. Gli ospiti della seconda puntata che si sono esibiti dal palco dell'Arena di Verona si sono avvicendati Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

Ieri il programma di Canale 5 ha ottenuto 2.600.000 spettatori pari al 18.1% di share, conquistando quindi la vetta negli ascolti tv. La scorsa settimana Il Volo aveva invece raggiunto 2.632.000 spettatori per il 18.9% di share.

Sempre sulle reti Mediaset, continua il grande successo de Le Iene, che si conferma il terzo programma più visto il martedì in prima serata anche se in calo rispetto alla precedente puntata. La coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni ha presentato due nuovi servizi di Gaston Zama su Chico Forti ma si è parlato anche del caso di un chiosco di ristoro agli Internazionali BNL d'Italia che apparterrebbe alla famiglia Tredicine, coinvolta nell'inchiesta Mafia Capitale. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Benedetta Porcaroli, il rapper Il Tre e il coreografo Giuliano Peparini.

Le Iene ieri calano quindi a 1.572.000 spettatori per il 10.7% di share. La scorsa settimana la coppia Gentili-Angioni aveva invece chiuso con 1.560.000 spettatori per l'11.2% di share.