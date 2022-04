Ascolti tv ieri 22 aprile 2022: Carlo Conti vince al debutto con The Band

Ascolti tv, Carlo Conti vince al debutto con The Band. Isola dei Famosi a 2,2 milioni

The Band debutta con 3.076.000 telespettatori pari a uno share del 16,14% nel prime time Il format di Rai1 presentato Carlo Conti scende in campo con sedici gruppi musicali in sfida destinati a diventare otto, con otto tutor (Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti), mentre in giuria ecco Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Nel prime time degli ascolti tv di venerdì 22 aprile 2022 bene 'L'Isola dei Famosi' di Ilary Blasi (con Vladimir Luxuria e Nicola Savino opionisti e Alvin inviato) che su Canale 5 conquista 2.272.000 telespettatori (share del 15,5%) classificandosi sul secondo gradino del podio.

Ascolti tv, Fratelli di Crozza e Quarto Grado, duello da podio

Dietro a The Band e L'Isola dei Famosi spiccano due programmi: sul Nove 'Fratelli di Crozza' che diverte (1.262.000) con il 5,8% e su Retequattro 'Quarto Grado' con Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero che guadagna 1.193.000 telespettatori (share del 7,2%). Su Rai2 'Ncis. Unità anticrimine' interessato 1.184.000 telespettatori ottenendo uno share del 5,13%. Sulla stessa rete 'Ncis Hawaii' è stata visto da 955.000 (share del 4,59%). Su Italia1 il film 'Rocky II' ha interessato 986.000 telespettatori (share del 4,78%) mentre su Rai3 il doc 'Bella Ciao, Per la libertà' è stato visto da 906.000 telespettatori pari a uno share del 4,19%. La7 con 'Propaganda Live' condotto da Diego Bianchi viene visto da 687.000 telespettatori (share del 4,3%) e Tv8 con 'I delitti del BarLume', seguito da 299.000 telespettatori, share dell'1,4%.

