Ascolti TV ieri 22 febbraio 2023: Hunziker parte col botto, Gentili nel limbo

Ascolti TV ieri 22 febbraio 2023: Controcorrente chiude con 614mila spettatori per il 4% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV del mercoledì con la prima Michelle Impossible & Friends, che ha raggiunto 2.824.000 spettatori con il 21.3% di share. Rai1 è seconda con la prima visione di Piccole donne, seguite da 1.859.000 spettatori pari all’11.3% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 è medaglia di bronzo con 1.861.000 spettatori e l’11.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 febbraio 2023 sulle altre reti: Mare Fuori 3 su Rai3 con 1.329.000 spettatori (8.1%), Rampage – Furia animale su Italia 1 con 935.000 spettatori (5.3%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 614.000 spettatori (4%), Atlantide su La7 con 440.000 spettatori (3.3%), Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 421.000 spettatori (2.6%), Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana sul Nove con 245.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 22 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 22 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 4.555.000 spettatori con il 22.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.523.000 spettatori (17.2%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.427.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.370.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 941.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 820.000 spettatori (4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.547.000 spettatori (7.5%).