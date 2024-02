Ascolti tv, Del Debbio in ripresa con Tajani. Formigli invece chiude in calo

Ascolti tv ieri 22 febbraio 2024: Piazzapulita con in studio la figlia di Anna Politkovskaja scende a 621mila spettatori per il 4,21% di share

Rai1 vince negli ascolti tv di ieri sera con Doc Nelle tue mani, che ha incollato al video 4.751.000 spettatori pari al 24.7% di share. Secondo posto per Canale 5 con Terra amara, che ha interessato 2.759.000 spettatori per il 14.88% di share. Terza posizione per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 1.333.000 spettatori per il 8.58% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 febbraio 2024 per le altre reti: Anna su Rai2 con 655.000 spettatori (3.35%), Splendida cornice su Rai3 con 786.000 spettatori (4.24%), Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il vicepremier Antonio Tajani arriva a 807.000 spettatori (5.21%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva chiuso con 723.000 spettatori (4.8%). Piazzapulita su La7 con 621.000 spettatori (4.12%). Nella precedente puntata Riccardo Formigli aveva ottenuto 656.000 spettatori (4.4%). la partita Roma - Feyenoord di Europa League su TV8 con 1.418.000 spettatori (7.3%), Only Fun Comico Show sul Nove con 520.000 spettatori (2.7%).