Ascolti TV ieri 22 marzo 2022: DiMartedì vince su Cartabianca e Fuori dal Coro

Ascolti TV ieri 22 marzo 2022: diMartedì vince la sfida con Cartabianca e Fuori dal Coro con 1.4 milioni di spettatori e il 7,11% di share

Rai1 occupa la prima posizione negli ascolti TV ieri 22 marzo 2022 con la serie Studio Battaglia, seguita da 4.039.000 telespettatori e il share 18,7%. Crolla La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, che si ferma a 1.370.000 telespettatori per uno share del 9,05% (presentazione - 1.149.000, 4,69%) . Terzo posto negli ascolti TV per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.553.000 telespettatori per il share 8,93%.

Gli ascolti TV ieri 22 marzo 2022 per le altre reti sono: #Cartabianca su Rai3 (presentazione - 797.000, share 3,25%) con 1.002.000 di spettatori (5,14%), il film Quasi amici su Canale 5 con 1.589.000 telespettatori (8,3%), Fuori dal coro su Rete 4 ha registrato 930.000 telespettatori, share (5,5%), DiMartedì su La7 ha registrato 1.403.000 telespettatori, share (7,11%), Italia’s Got Talent su TV8 è stato visto da 740.000 telespettatori, share (3,63%) e il film Hercules – Il guerriero sul Nove con 304.000 telespettatori (1,4%)

Ascolti TV ieri 22 marzo 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima negli ascolti TV ieri 22 marzo 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, seguito da 5.145.000 telespettatori per il 20,88% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con Striscia la notizia, che ha incollato al video 4.049.000 spettatori (16,44%). Che Succ3de? su Rai3 segna 1.211.000 (5,1%) mentre NCIS su Italia 1 arriva a 1.588.000 spettatori (6,45%). Stasera Italia su Rete 4 con 1.251.000 telespettatori (5,16%) nella prima parte e 1.084.000 di spettatori nella seconda (4,38%) perde la sfida con Otto e mezzo su La7, che ha interessato 1.835.000 telespettatori (7,43%).

