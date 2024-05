Ascolti tv, De Martino festeggia il rinnovo con il 14% e aspetta Amadeus

Ascolti tv ieri 23 maggio 2024: De Martino sostituirà Amadeus ad Affari Tuoi e diventerà così il suo principale concorrente dopo l'ufficialità del passaggio al Nove dell'ex direttore artistico di Sanremo

Grande successo per Stasera Tutto è Possibile su Rai2 che chiude la stagione in crescendo a 2.050.000 spettatori pari al 14.3% di share. Nella precedente puntata aveva raggiunto 1.659.000 spettatori pari al 9.8% di share. Stefano De Martino festeggia così come meglio non poteva il rinnovo plurinennale con la Rai. Il conduttore, si legge una nota di Viale Mazzini, sarà infatti impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2.

De Martino quindi nel prossimo futuro sarà uno dei volti di punta della Rai ma dovrà vedersela con l'esule Amadeus, che si trasferirà al Nove per condurre un nuovo programma nella stessa fascia oraria dell'ex di Belen Rodriguez. Sarà infatti proprio De Martino a sostituirlo ad Affari Tuoi e si parla anche della conduzione de I soliti ignoti.

"Ci siamo sentiti, - ha dichiarato Fabio Fazio commentando l'arrivo di Amadeus al Nove - ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto in corso con la Rai. Siamo solo all'inizio: io ho altri tre anni davanti, lui quattro. L'entusiasmo c'è".