Ascolti tv, sfida del pomeriggio: Domenica In punta sulla musica e sorpassa Verissimo. Bene TV8 con il GP della Cina di F1

Ascolti tv ieri 23 marzo 2025: per lo sport, l'Atletica vale a Rai2 quasi il 7% di share. TV8 con la F1 invece chiude al 10%

Domenica In fa un piccolo passo in avanti con 2.423.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.156.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.752.000 e il 16.7%). In questa puntata Mara Venier ha avuto come ospiti Elodie, Rita Pavone, Al Bano e le dieci showgirl protagoniste del nuovo show “Ne vedremo delle belle” condotto da Carlo Conti. Nella puntata precedente Mara Venier su Rai1 aveva raggiunto 2.466.000 spettatori (19.1%) nella prima parte, 2.059.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte e 1.727.000 spettatori (15.4%) nella terza parte.

Verissimo con ospiti Bianca Guaccero, Gaia, Paola Barale, Clizia Incorvaia e Serena Brancale con la sorella Nicole scende invece a 2.010.000 spettatori (18.9%) nella prima parte e 2.040.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. La scorsa settimana Silvia Toffanin aveva chiuso con 2.167.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e 2.226.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda lo sport, i Mondiali Indoor di Atletica su Rai2 incollano al video 939.000 spettatori (6.8%). A seguire la finale de il Sei Nazioni di Rugby Femminile con la partita Inghilterra-Italia con 228.000 spettatori (2.1%) e la Coppa del Mondo Femminile di sci alpino con 504.000 spettatori (4.1%).

Su TV8 il GP della Cina di Formula 1 ha incollato al vldeo 1.293.000 spettatori (10%).