Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci femminile

Mancava solo la certezza matematica a Federica Brignone per conquistare la Coppa del Mondo di sci femminile e la cancellazione della discesa libera di Sun Valley, dove sono cominciate le finali di stagione, le ha dato quello che bastava per conquistare la Coppa di cristallo mai meritata come in questo inverno.

Brignone così scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano portando a casa la seconda coppa del Mondo generale dopo quella conquistata nel 2019-2020. È l'unica sciatrice azzurra ad aver vinto la classifica generale, nemmeno Deborah Compagnoni riuscì in questo. Inoltre è riuscita a conquistare alla la coppa del mondo di specialità.

Un successo netto, chiaro, onestamente favorito dalla caduta con susseguente infortunio e difficile ripresa di Mikaela Shiffrin ma che nulla toglie ai meriti ed al valore del risultato.

L'azzurra infatti in gigante ad esempio non ha avuto rivali e solo alcune cadute le hanno impedito di ottenere ancora più vittorie. In Super G poi ha confermato, soprattutto sui tracciati complicati, di potersela giocare con le specialiste della velocità in una crescita anche nei tratti scorrevoli che l'hanno portata a conquistare anche un successo in discesa libera, cosa che non accadeva da anni.

10 successi, 3 terzi posti, nessuna come lei in un anno cominciato tra mille dubbi per la sua ormai non più giovanissima età ma che fin dal principio l'ha vista protagonista. Ed ora non è per nulla impensabile sognare in vista delle olimpiadi di Milano-Cortina in programma tra 11 mesi.