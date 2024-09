Ascolti tv, Porro arriva al 5,7% di share. Saviano con Insider sprofonda nel baratro

Ascolti tv ieri 23 settembre 2024: Quarta Repubblica arriva a 775mila spettatori per il 5,7% di share

Primo posto negli ascolti tv per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.238.000 spettatori con il 18.5% di share. Il reality nella prima puntata stagionale di lunedì aveva ottenuto 2.510.000 spettatori (21.28%). Il secondo appuntamento con la fiction Brennero su Rai1 segna 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share. Medaglia di bronzo per Peppermint - L'angelo della vendetta su Italia 1 con 1.520.000 spettatori per l'8.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 settembre 2024 per le altre reti: Lo Spaesato su Rai2 con 788.000 spettatori (4.4%), Insider - Faccia a faccia con il crimine su Rai3 con 607.000 telespettatori (3.38%). La scorsa settimana Roberto Saviano aveva ottenuto 653.000 spettatori (3.71%). Quarta repubblica su Rete 4 con 775.000 spettatori (5.7%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 848.000 spettatori (6.44%). La Torre di Babele - I Segreti della Bibbia su La7 con 943.000 spettatori (5.1%), Attacco al potere - Olympus has fallen su TV8 con 468.000 spettatori (2.8%), E' già ieri sul Nove con 452.000 spettatori (2.6%).