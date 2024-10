Ascolti tv, Amadeus ko pure col crossover di Casa a prima vista. Lilli Gruber, share stellare su La7!

Ascolti tv ieri 24 ottobre 2024: De Martino leader stabile. Casa a Prima Vista mette ko Amadeus

Stefano De Martino resta lontanissimo non solo per Amadeus, ma per chiunque deve affrontare la sfida degli ascolti tv in access prime time.

Affari Tuoi si attesta stabilmente su 5.520.000 spettatori (25.9%) su Rai1, il game show del Nove si ferma a 668.000 spettatori per il 3.1% di share. Nella prima parte di 17 minuti ha raccolto 507.000 spettatori (2.4%). Amadeus perde anche la sfida con Casa a Prima Vista, che grazie al crossover in Costiera amalfitana arriva a 850.000 spettatori (4.1%).

Striscia La Notizia su Canale 5 non cambia passo e viene vista da 2.925.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Ascolti tv, Lilli Gruber e lo share stellare per Otto e mezzo su La7

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 ottobre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.293.000 spettatori (21.3%), TG2 Post con 538.000 spettatori (2.5%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.472.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.219.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole con 1.555.000 spettatori (7.3%), 4 di Sera con Paolo Del Debbio su Rete 4 con 963.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 887.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 vola alto: il talk show di Lilli Gruber viene visto da 1.918.000 spettatori con uno share che supera il muro del 9% (al 9.1%).