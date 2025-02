Ascolti tv, Arnautovic stende Lazio e Miss Fallaci. Floris oltre l'8%, Berlinguer fa un piccolo passo in avanti

Ascolti tv ieri 25 febbraio 2025: Le Iene sono stabili. DiMartedì sfiora il 9% di share e allontana ancora di più E' sempre Cartabianca

Canale 5 vince la gara degli ascolti tv del martedì con la partita Inter-Lazio di Coppa Italia. La qualificazione grazie ai gol di Arnautovic e Calhanoglu su rigore della squadra di Simone Inzaghi, che sfiderà il Milan in semifinale, è stata vista da 4.240.000 spettatori (20.5%).

Stasera Tutto è Possibile su Rai2, sale al secondo posto con 2.096.000 spettatori (13.7%). Stefano De Martino nella puntata precedente aveva intrattenuto 1.885.000 spettatori (12.5%).

Rai1 deve accontentarsi del gradino più basso del podio con il secondo appuntamento di Miss Fallaci, che cala a 2.403.000 spettatori (13.2%). All'esordio la fiction con Miriam Leone nei panni della giornalista Oriana Fallaci aveva incollato al video 3.260.000 spettatori (18.3%).

Le Iene su Italia 1 si conferma a 1.349.000 spettatori (10.4%). Lo scorso martedì la coppia Gentili-Angioni aveva raggiunto 1.350.000 spettatori (10.1%).

Veniamo ora ai talk. E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 fa un piccolo passo in avanti a 695.000 spettatori (4.9%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva chiuso con 638.000 spettatori (4.6%).

DiMartedì su La7 non lascia però scampo al suo diretto concorrente con 1.494.000 spettatori (8.8%). La scorsa settimana Giovanni Floris aveva ottenuto 1.365.000 spettatori (8.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 febbraio 2025 per le altre reti: Le Ragazze su Rai3 con 586.000 spettatori (3%), Io Prima di Te su TV8 con 458.000 spettatori (2.5%), la replica di Little Big Italy sul Nove con 254.000 spettatori (1.7%).