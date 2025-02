Ascolti tv, Grande Fratello stonato, vince "Belcanto". Giletti supera Porro. Mannino-Max Giusti e Augias show - Trend Auditel

La nuova fiction di Rai1 con Vittoria Puccini parte con oltre il 20%. Il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini cresce ma non basta: Belcanto vs Grande Fratello, ecco com'è andata. Bene l'intrattenimento Max Giusti (Rai2) e Teresa Mannino (Nove).

Corrado Augias lancia la serata culturale di La7 sopra al 5% con la Torre di Babele nel terzo anniversario dell'invasione russa in Ucraina.

Ascolti tv ieri 24 febbraio 2025: Belcanto vince sul Grande Fratello (in leggera crescita)

Rai1 è ancora in vetta agli ascolti tv con l'esordio della serie tv, Belcanto ambientata nell'800 nel mondo della lirica, con protagonista Vittoria Puccini, che ha appassionato 3.536.000 spettatori (20.7%).

Il Grande Fratello su Canale 5 perde la sfida, anche se va detto che cresce a 2.147.000 spettatori (17%) e si piazza al secondo posto. Lo scorso giovedì il reality condotto da Alfonso Signorini aveva incollato al video 1.994.000 spettatori (15.1%).

Sul gradino più basso del podio troviamo il film Aquaman con Jason Momoa su Italia 1 con 1.355.000 spettatori (8.4%).

Ascolti tv, Giletti vs Porro? Vince Lo stato delle cose (in volata)

Per quanto riguarda i talk show, Lo stato delle cose su Rai3 sale a 866.000 spettatori (5.3%). Nella precedente puntata Massimo Giletti aveva interessato 799.000 spettatori (4.8%).

Anche Quarta repubblica su Rete 4 cresce a 745.000 spettatori (5.2%) ma non basta a battere Rai3. La scorsa settimana Nicola Porro aveva chiuso con 719.000 spettatori (4.9%).

Ascolti tv, Augias con l'Ucraina e Zagrebelsky ospite porta La7 oltre il 5%

Da segnalare La Torre di Babele di Corrado Augias su La7 con 1.010.000 spettatori (5.2%) in una puntata speciale - nell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina (tre anni) - per riflettere sulle dinamiche del potere, della guerra e delle sue conseguenze, anche dopo la svolta significativa annunciata dagli Stati Uniti nelle relazioni internazionali e nell'economia globale. Tra gli ospiti in studio erano presenti il filologo Luciano Canfora, il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, la storica Michela Ponziani, i giornalisti Federico Fubini e Francesca Mannocchi. A seguire 'Lirica Ucraina', il film-documentario proprio di Francesca Mannocchi tiene il 2,62% con quasi 300mila spettarori (298.878).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 febbraio 2025 per le altre reti?

Ascolti tv, Max Giusti e Teresa Mannino lanciano Rai2 e il Nove

99 da battere con Max Giusti su Rai2 con 1.030.000 spettatori (5.9%),Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 417.000 spettatori (2.6%), Teresa Mannino - Il giaguaro mi guarda storto sul Nove con 848.000 spettatori (4.6%).