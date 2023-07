Ascolti tv, la cronaca nera spinge Zona Bianca. Il talk di Rete 4 sfiora il 9%

Ascolti tv ieri 26 luglio 2023: il film di Rai1 è il programma più visto con 1.61 milioni di spettatori per il 12% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con il film Tuesday Club – Il talismano della felicità, che ha incollato al video 1.611.000 spettatori pari al 12% di share. Segue poi Signora Volpe su Canale 5 con 1.420.000 spettatori pari al 10.5% di share. Terzo posto per Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.144.000 spettatori pari all’8.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 luglio 2023 per le altre reti: Nel Secolo Breve su Rai3 con 665.000 spettatori (4.8%), Freedom – Oltre il Confine Summer su Italia 1 con 826.000 spettatori (7.1%), Zona Bianca su Rete 4 con 910.000 spettatori (8.7%), Atlantide su La7 con 303.000 spettatori (2.9%), la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 430.000 spettatori (3.5%), Metti La Nonna in Freezer sul Nove con 394.000 spettatori (2.9%).