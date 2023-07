Ascolti tv, Elodie non fa brillare Battiti Live. In calo anche la Moreno

Ascolti tv ieri 25 luglio 2023: Filorosso chiude con 616mila spettatori per il 4,8% di share

Italia 1 è al primo posto negli ascolti tv della prima serata di ieri con Radio Norba Cornetto Battiti Live, che ha fatto ballare con artisti come Elodie e altri ben 1.525.000 spettatori pari al 12.7% di share. Seconda posizione per Rai1 con Hotel Portofino, che ha appassionato 1.721.000 spettatori pari al 12.4% di share. Medaglia di bronzo per 7 Ore Per Farti Innamorare su Canale 5 con 1.421.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 luglio 2023 per le altre reti: Appena un minuto su Rai2 con 634.000 spettatori (4.4%), Filorosso su Rai3 con la conduzione di Manuela Moreno arriva a 616.000 spettatori (4.8%), Delitti ai Caraibi su Rete 4 con 687.000 spettatori (5.1%), In Onda Estate su La7 con 627.000 spettatori (4.4%), L’ultimo dei Mohicani su TV8 con 399.000 spettatori (2.9%), Ip Man 3 sul Nove con 412.000 spettatori (2.9%).