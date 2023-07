Elodie e Iannone in Puglia, lei che show: abito con schiena e fianchi nudi

Elodie e Andrea Iannone star in Puglia

Elodie e Andrea Iannone (su cui continuano le voci di un ritorno in pista in Superbike nel 2024) sono stati le special guest star del weekend made in Puglia. La cantante e il pilota di motociclismo hanno anche fatto un bel selfie al supermercato di Cisternino con i dipendenti del locale.

Elodie: abito con schiena e fianchi nudi. Look total white

La star della musica italiana è stata ospite di un party firmato Valentino organizzato per il lancio della nuova collezione di profumi. Elodie ha lasciato tutti senza fiato non solo per la sua esibizione (Pazza Musica e non solo), ma anche l'abito della fidanzata di Iannone ha rubato l'occhio del pubblico: look total white, minidress a tubino dai dettagli cut-out, gonna corta e aderente "legata" al bustier a girocollo con una maxi V metallica. Ciliegina sulla torta: tagli laterali che lasciano i fianchi nudi, rivelando il side boobs. Elodie spettacolo.

