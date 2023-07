Carlotta Ferlito: "Stanotte mi è tornato il ciclo dopo più di un anno". Il post commuove i fans

Carlotta Ferlito: "Da più di un anno non avevo il ciclo, oggi è tornato". Il suo racconto emoziona molte donne

Carlotta Ferlito - ex campionessa della ginnastica italiana protagonista in due Olimpiadi (Londra 2012 e di Rio 2016), atleta capace di vincere tantissime medaglie tra campionati nazionali, europei e non solo senza dimenticare il docu-reality Ginnaste-Vite Parallele di cui era una delle protagoniste - ha fatto un post davvero bello su Instagram. "Una piccola grande conquista per me", ha poi aggiunto nelle storie social. Vediamo la 'lettera' virtuale spedita dalle 28enne Carlotta Ferlito (che si è ritirata dallo sport agonistico nel 2019) ai suoi foollower e fans che ha definito in modo dolcissimo la "community più bella".

Carlotta Ferlito: "Sono in amenorrea da più di un anno. Stanotte mi è tornato il ciclo"

«Solitamente sono un libro aperto ma questa non la sapete - ha scritto Carlotta Ferlito a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram -. Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida. Quest’anno però è stato molto, molto difficile: mille visite, praticamente nessuna diagnosi se non “sei dimagrita troppo” oppure “ti devi rilassare perché lo stress non aiuta”, che detto in un momento in cui fattori esterni che non posso controllare mi creano molto stress, vale tanto quanto un “se hai l’ansia respira che ti passa”. Nonostante al momento un figlio non sia in prospettiva, sentirsi dire che qualora avessi voluto, non avrei potuto concepire bambini in queste condizioni, era sempre un colpo al cuore. Il nostro corpo è una macchina perfetta che nel momento in cui qualcosa non va cerca di dircelo in tutti i modi, e questo era il mio corpo che mi suggeriva di rallentare e di lasciare andare la smania di essere perfetta e performante in ogni campo della mia vita.

«Ebbene stanotte mi è tornato il ciclo - ha sottolineato Carlotta Ferlito . Complice la spensieratezza della vacanza, l’aiuto psicologico e qualche kg in più sono tornata in me!! Non sono mai stata così felice di s4nguinare, credetemi. Mi sento di condividere questi fatti così personali perché avrei tanto voluto leggere anche io parole di conforto quando stavo male: prendetevi cura del vostro corpo, della vostra testa e soprattutto lasciate andare la convinzione che per vivere bene bisogna avere successo in tutto ciò che si fa». L'ex campionessa della ginnastica italiana ha concluso: «L’imperfezione è umana, è bellezza e soprattutto la vita è talmente breve che scartavetrarsi la testa per il kg in più o per il voto non perfetto o per le delusioni amorose: non ne vale la pena. Grazie se avete letto fin qui, sending you the best vibes».





Carlotta Ferlito, la reazione dolcissima dei fans al suo post emozionante

Un post lungo, intenso ed emozionante che ha raccolto tanti like e commenti da parte dei fans e di donne che ancora soffrono di amenorrea e nelle parole di Carlotta Ferlito hanno sentito un messaggio di speranza che trasmette forza anche per quello che è il loro percorso. "Complimenti per la trasparenza, per l’onestà e per avere fatto sentire tante ragazze nella tua stessa situazione sicuramente meno sole", si legge tra i commenti al suo post. Ma sono tantissime le risposte della community dell'ex ginnasta. "Tanto fiera di te". E ancora: "Grazie per questo messaggio che hai deciso di condividere, non immagini quanto bene faccia"... "Come se queste parole le avessi scritte io .. non sai quanto io ti capisca , in ogni singola parola ..forza!" ... "Bellissimo messaggio.Sei un esempio per tutte le ragazze.Tanta ammirazione da parte di una mamma".