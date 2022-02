Ascolti TV ieri 27 febbraio 2022, Zona Bianca batte Non è l'Arena nello share

Ascolti TV ieri 27 febbraio 2022: Fazio batte Giletti e Brindisi con 2.7 milioni di spettaotri e l'11,2% di share

La domenica sera degli italiani è stata ancora dominata da Rai1. La prima rete si conferma leader degli ascolti TV con la fiction 'L'amica geniale' con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, vista da 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Medaglia d'argento per TG2 Post su Rai2 con uno speciale sulla crisi Ucraina che ha informato 1.481.000 di spettatori per il 6,1% di share. Il gradino più basso del podio negli ascolti TV ieri 27 febbraio 2022 è occupato da 'Che tempo che fa' su Rai3. Il talk show condotto da Fabio Fazio e con ospite Maurizio Costanzo ha raggiunto 2.770.000 di spettatori per l'11,2% di share.

La classifica degli ascolti TV ieri 27 febbraio vede poi: 'Zona bianca' su Rete 4 con 820.000 spettatori (4.8% di share), 'Sole a catinelle' su Canale 5 con 2.605.000 spettatori (11.2%), 'Geostorm' su Italia 1, 'Non è l’Arena' su La7 con 1.027.000 spettatori (4.4%), 'Premonition' su TV8 con 254.000 spettatori (1.1%) e 'Sono romano ma non è colpa mia' sul Nove con Enrico Brignano con 288.000 spettatori (1.4%).

Leggi anche:

Lo schiaffo di Lavrov al ragazzotto Di Maio e la "passione politica" da bar

Ucraina, "Bielorussia in guerra a fianco della Russia". Imboscata a Zelensky

Ucraina: 5 scenari verso la Terza Guerra Mondiale. Ipotesi armi nucleari