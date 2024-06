Ascolti tv, Del Debbio torna e con Salvini fa il 7,3%. Battuto Piazzapulita

Ascolti tv ieri 27 giugno 2024: lo speciale di Piazzapulita raggiunge 865mila spettatori per il 5,3% di share

Canale 5 con Temptation Island è leader negli ascolti tv con 3.248.000 spettatori con il 24.9% di share. Rai1 senza le partite di Euro 2024 deve accontentarsi del secondo posto con Noos L'avventura della conoscenza, che ha interessato 2.032.000 spettatori pari al 13.6% di share. Medaglia di bronzo per Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che arriva a 932.000 spettatori per il 7.3% di share. Lo scorso giovedì il programma di Paolo Del Debbio non era andato in onda per una scelta di Mediaset, che aveva preferito evitargli la concorrenza della partita Spagna-Italia su Rai1.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 giugno 2024 per le altre reti: The Princess su Rai2 con 553.000 spettatori (3.4%), I profumi di Madame Walberg su Rai3 con 759 .000 spettatori (4.6%), I predoni su Italia 1 con 791.000 spettatori (5.1%), Piazzapulita su La7 con uno speciale sulla corruzione in Italia raggiunge 865.000 spettatori (5.3%), Radio Italia Live - Il concerto su TV8 con 493.000 spettatori (3.2%), Nove Comedy Club - Gabriele Cirilli sul Nove con 272.000 spettatori (1.7%).