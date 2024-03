Ascolti tv, Ore 14 vola all'8,4%. Pomeriggio Cinque in ripresa, male Matano

Ascolti tv ieri 27 marzo 2024: Pomeriggio Cinque torna a risalire (17.9%) mentre continua il calo de La Vita in Diretta (19.9%)

Ore 14 conferma il suo momento estremamente positivo in termini di ascolti tv e sale a 997.000 spettatori pari all’8.4% di share. Nella precedente puntata Milo Infante aveva chiuso con 997.000 spettatori (8.2%). Risultato molto positivo anche per Pomeriggio Cinque, che ha fatto compagnia a 1.633.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.562.000 spettatori (15.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.511.000 e il 13.2%). Il martedì Myrta Merlino era arrivata a 1.484.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 1.509.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte.

Non si può dire invece lo stesso per La Vita in Diretta che ieri scende a 1.713.000 spettatori (18.8%) nella presentazione e 2.091.000 spettatori (19.9%) nel programma. Alberto Matano il giorno precedente aveva ottenuto 1.829.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 2.162.000 spettatori (20.3%) nella puntata.