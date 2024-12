Ascolti tv, Affari Tuoi chiude il 2024 con un nuovo record per Stefano De Martino. Barra-Poletti si avvicinano a Telese-Aprile

Ascolti tv ieri 29 dicembre 2024: 4 di Sera Weekend (4.75%) si avvicina a In Onda (5,64%)

Affari Tuoi segna un nuovo record con 5.436.000 spettatori (29.09%). Va ricordato che dal 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo sistema di rilevamento Auditel per gli ascolti tv che comprende la total audience, ovvero anche gli accessi da smartphone, tablet e PC. Paperissima Sprint su Canale 5 arriva a 2.468.000 spettatori (13.17%). Nella precedente puntata con il vecchio sistema di rilevamento aveva divertito 2.560.000 spettatori (13.5%).

4 di Sera Weekend scende a 880.000 spettatori (4.75%) nella prima parte e 738.000 spettatori (3.91%) nella seconda parte. Il sabato la coppia Barra-Poletti su Rete 4 aveva raggiunto 944.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 738.000 spettatori (4%) nella seconda parte. In calo anche In Onda, che su La7 ha interessato 1.059.000 spettatori (5.64%). Nella precedente puntata la coppia Telese-Aprile aveva chiuso con 1.238.000 spettatori (6.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 dicembre 2024 per l'access prime time delle altre reti. N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.083.000 spettatori (5.8%), 4 Ristoranti su TV8 con 607.000 spettatori (3.3%), Little Big Italy sul Nove con 380.000 spettatori (2.1%).