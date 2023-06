Ascolti tv, l'informazione del TG Regionale piace. Rai3 oltre il 17%

Ascolti tv ieri 29 giugno 2023: La Vita in Diretta arriva a 1.8 milioni di spettatori per il 24,9% di share

Rai1 per gli ascolti tv ieri 29 giugno 2023 del pomeriggio arriva con Oggi è un Altro Giorno a 1.380.000 spettatori con il 15.6% di share. Lo precede TG1 Economia con 1.990.000 spettatori per il 17.1% di share. La Vita in Diretta raccoglie 1.846.000 spettatori con il 24.9% di share. Ore 14 su Rai2 ottiene 770.000 spettatori con il 7.8% di share. Il TG regionale su Rai3 è stato seguito da 1.990.000 spettatori con il 17.6% di share. TG4 Diario del Giorno ha interessato 546.000 spettatori (7.2%). Tagadà su La7 arriva a 254.000 spettatori (3.2%).