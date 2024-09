Ascolti tv, Amadeus dà segnali di vita. Chissà chi è sale al 4,4% di share ma De Martino è irraggiungibile

Ascolti tv ieri 29 settembre 2024: Affari Tuoi domina con oltre 4.9 milioni di spettatori per il 26,4% di share

Piccoli segnali di ripresa per Amedeus, che non si può dire abbia iniziato col botto la sua nuova esperienza sul Nove. Chissà chi è cresce infatti a 830.000 spettatori per il 4.4% di share. Già sabato il game show era risalito a 664.000 spettatori (3.8%) rispetto ai 572.000 spettatori (3%) del giorno precedente. Nonostante il trend positivo per Amadeus raggiungere Stefano De Martino e Affari Tuoi resta però un miraggio. Il programma di Rai1 arriva infatti a 4.957.000 spettatori (26.4%).

Per quanto riguarda le altre reti: la prima puntata di Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.666.000 spettatori (14.1%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.249.000 spettatori (6.7%), 4 di Sera Weekend su Rete 4 con 909.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 791.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, In Altre Parole Domenica su La7 con 1.181.000 spettatori (6.3%).