Ascolti tv, De Martino schiaccia Paperissima Sprint. Gramellini vs Poletti-Barra: chi ha vinto? I trend Auditel

Ascolti tv ieri 3 novembre 2024: De Martino vs Paperissima Sprint? Rai1 doppia Canale 5

Affari Tuoi continua inarrestabile la sua corsa. Stefano De Martino nella puntata di domenica sera è arrivato a 5.494.000 spettatori (27%). Paperissima Sprint deve accontentarsi del secondo posto con 2.614.000 spettatori (12.8%) e numeri in (lievissima) crescita rispetto alla scorsa settimana (2.622.000 spettatori e 12.6%).

Ascolti tv, Gramellini su La7 a un passo da Poletti-Barra su Rete 4

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 novembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.146.000 spettatori (5.7%), 4 di Sera Weekend su Rete 4 con 906.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 854.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, In Altre Parole Domenica su La7 con 816.000 spettatori (4%).