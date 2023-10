Ascolti tv, Gentili non fa rimpiangere Belen. Le Iene crescono dal 2022

Ascolti tv ieri 3 ottobre 2023: il programma più visto è la partita Inter-Benfica con 4.3 milioni di spettatori pari al 21.1% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del martedì con la partita Inter-Benfica di Champions League, che ha incollato al video 4.339.000 spettatori pari al 21.1% di share. Rai1 segue con Morgane – Detective Geniale, che ha appassionato 2.366.000 spettatori pari al 12% di share. La nuova stagione de Le Iene con Veronica Gentili che sostituisce Belen Rodriguez arriva a 1.139.000 spettatori pari all’8.5% di share. L'anno scorso il programma aveva esordito con 1.124.000 spettatori per l'8.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 ottobre 2023 per le altre reti: Belve su Rai2 con 1.101.000 spettatori (6.3%), Nour su Rai3 con 349.000 spettatori (1.8%), E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 con 786.000 spettatori (5.5%), DiMartedì su La7 con 1.025.000 spettatori (6%), Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 341.000 spettatori (2.9%), Parker sul Nove con 342.000 spettatori (1.9%).