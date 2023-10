Ascolti tv, carne coltivata batte Piantedosi. Porro dietro a Presa diretta

Ascolti tv ieri 2 ottobre 2023: Presa diretta cresce a 1.18 milioni di spettatori per il 6,4% di share

Rai1 è al primo posto negli ascolti tv del lunedì con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che ha appassionato 4.111.000 spettatori pari al 25.2% di share. Medaglia d'argento per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share. Presa diretta su Rai3 sale sul gradino più basso del podio con 1.183.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 ottobre 2023 per le altre reti: Fake Show – Diffidate delle Imitazioni su Rai2 con 572.000 spettatori (3.7%), Attacco al Potere 2 su Italia 1 con 1.294.000 spettatori (7.2%), Quarta Repubblica su Rete 4 con ospite il ministro degli Interni Matteo Piantedosi arriva a 761.000 spettatori (5.6%), Amore senza confini – Beyond Borders su La7 con 389.000 spettatori (2.3%), A-Team su TV8 con 212.000 spettatori (1.3%), Little Big Italy sul Nove con 502.000 spettatori (2.8%).