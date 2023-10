Ascolti tv, la sorella di Alessia Pifferi spinge Del Debbio. Battuto In Onda

Ascolti tv ieri 1 ottobre 2023: la coppia Telese-Aprile si ferma a 647mila spettatori per il 4% di share

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica sera con la nuova stagione di Cuori, che ha appassionato 3.049.000 spettatori pari al 19.4% di share. Secondo posto per Caduta Libera – I Migliori su Canale 5 con 1.690.000 spettatori con l’11.9% di share. Medaglia di bronzo per Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite la sorella di Alessia Pifferi, la donna che ha ucciso la figlia Diana lasciandola morire di fame, arriva a 906.000 spettatori per il 7.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 ottobre 2023 per le altre reti: FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.141.000 spettatori (6.5%), Il Collegio su Rai2 con 1.011.000 spettatori (5.7%), l'ultima puntata de Il Provinciale. Il Racconto dei Racconti su Rai3 con 672.000 spettatori (3.8%), In Onda su La7 con 647.000 spettatori (4%), A testa alta su TV8 con 330.000 spettatori (1.9%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 460.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv, Il Collegio focus sui dati Auditel

La curva della puntata de Il Collegio ha raggiunto un picco di 1.1 milioni di telespettatori alle 21:33 e del 6,73% di share alle 22:32. In crescita il dato tra i teenagers 11-19 anni dove la puntata ha registrato il 22% di share (+17% vs prima puntata e +11% vs media della scorsa edizione) e risulta la proposta più vista della serata in questo target. E si registra il 25,3% di share tra le donne 15-19 anni. Il dato è sostanzialmente in linea con la seconda puntata della scorsa edizione nonostante il programma sia terminato ieri alle 22:38 (la seconda puntata dello scorso anno terminava alle 23:46).