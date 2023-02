Ascolti TV ieri 5 febbraio: Giletti straccia Brindisi nonostante Berlusconi

Ascolti TV ieri 5 febbraio 2023: Non e l'Arena chiude con oltre 1 milione di spettatori per il 7% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV per la prima serata di domenica con Le Indagini di Lolita Lobosco 2, che ha raggiunto 4.790.000 spettatori pari al 25.8% di share. Secondo posto per Canale 5 con la prima TV di Fino all’ultimo indizio, che ottiene 2.147.000 spettatori con l'11.5% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.194.000 spettatori pari al 10.7% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.438.000 spettatori pari al 9.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 febbraio 2023 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 784.000 spettatori (3.8%) e Blue Bloods 700.000 spettatori (3.6%), Tata Matilda e il grande botto su Italia 1 con 1.083.000 spettatori (5.7%), Zona Bianca totalizza su Rete 4 con un a.m di 493.000 spettatori (3.4%), Non è l’Arena su La7 con 1.018.000 spettatori (7%), 4 Hotel su TV8 con 505.000 spettatori (2.9%), Only Best – Comico Show sul Nove con 262.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 5 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 si mantiene al primo posto anche negli ascolti TV ieri 5 febbraio 2023 nell'access prime time con Primafestival, che registra 4.116.000 spettatori (20%) e i Soliti Ignoti – Il Ritorno con 4.753.000 spettatori (23.2%). Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.237.000 spettatori (15.7%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.258.000 spettatori (6.1%), Controcorrente su Rete 4 con 914.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 847.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 812.000 spettatori (3.9%).