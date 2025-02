Ascolti tv, Affari Tuoi inarrestabile con De Martino: sfondato il muro dei 6,5 milioni di spettatori

Ascolti tv ieri 6 febbraio 2025: 4 di Sera sta vivendo un momento positivo ma Otto e Mezzo è troppo distante per raggiungerlo

Affari Tuoi non si smentisce salendo su Rai1 a 6.516.000 spettatori (30.3%). Cinque Minuti di Bruno Vespa sulla stessa rete arriva a 5.007.000 spettatori (24.8%).

Striscia la Notizia su Canale 5 invece scende ancora a 2.731.000 spettatori (12.8%). Nella precedente puntata il tg satirico di Antonio Ricci, andato in onda in versione ridotta per la Coppa Italia, aveva chiuso con 3.103.000 spettatori (15%).

4 di Sera raggiunge 1.098.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 830.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Nella puntata precedente Paolo Del Debbio era già salito su Rete 4 a 1.025.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 1.002.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte.

Otto e Mezzo scende a 1.773.000 spettatori (8.4%) ma mantiene saldo il primato nei talk dell'access prime time. Lilli Gruber il mercoledì su La7 aveva raggiunto 1.917.000 spettatori (8.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 febbraio 2025 per l'access prime time delle altre reti: TG2 Post con 495.000 spettatori (2.3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.436.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.164.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole con 1.576.000 spettatori (7.4%), Celebrity Chef di Alessandro Borghese su TV8 con 453.000 spettatori (2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? con Paolo Conticini sul Nove con 594.000 spettatori (2.8%).