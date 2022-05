Ascolti TV ieri 8 maggio 2022: vince Rinascere, la fiction su Manuel Bortuzzo

Ascolti TV ieri 8 maggio 2022: tra i talk si piazza al primo posto Che Tempo Che fa. Non è l'Arena secondo con 826mila spettatori e il 5,3% di share

Rai1 si piazza prima negli ascolti TV di ieri sera con la prima TV di Rinascere, che riprende la vicenda dell'ex nuotatore Manuel Bortuzzo finito sulla sedia a rotelle dopo una sparatoria. La fiction ottiene 3.509.000 spettatori pari al 18.5% di share. Secondo posto per Rai3 con Che Tempo Che Fa (20:44 alle 22:21), seguito da 1.982.000 spettatori per il 9.5% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo (22:24 alle 23:52) mette a registro invece 1.179.000 spettatori (6.9%). Medaglia di bronzo per Canale 5 con l'ultima puntata di Big Show, che ha incollato al video 1.376.000 spettatori con uno share dell’8.3% (After Big Show a 707.000 e il 10.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 maggio 2022 per le altre reti, The Rookie su Rai2 con 730.000 spettatori (3.5%) e Blue Bloods 720.000 spettatori (3.5%), Battleship su Italia1 con 960.000 spettatori (5.1%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 612.000 spettatori (3.9%), Non è l’Arena su La7 con 826.000 spettatori (5.3%), la Formula 1 dalle 21:30 alle 1:23 su TV8 con 806.000 spettatori e il 5.5% di share (all’interno la differita del Gran Premio di Miami di Formula 1 dalle 22:51 alle 00:34 con 1.871.000 spettatori - 14.1%), Hitler: Attacco a Londra sul Nove con 245.000 spettatori (1.3%).

Leggi anche: