Ascolti tv, Mentana chiude il caso Gruber ma fa flop. TG La7 in calo

Ascolti tv ieri 8 maggio 2024: TG La7 nonostante la difesa in diretta di Mentana cala a 1.49 milioni per il 7,8% di share

Continua la polemica tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana nonostante la nota condivisa da La7 e sottoscritta da entrambi ai conduttori in cui formalmente si pone fine alla scontro. Tutto nasce questo lunedì, quando il TG La7 sfora l'orario togliendo a spazio a Otto e Mezzo. Lilli Gruber quindi aveva commentato: "Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa".

Mentana aveva quindi minacciato l'azienda di prendere posizione sulle parole della collega "sennò trarrò le conclusioni". L'appello è stato quindi accolto da La7 con un comunicato per chiude la questione in cui si affermava che non deve mai venire "a mancare il rispetto reciproco". Sembrava tutto finito quando Mentana ha tenuto a sottolineare che "Il telegiornale non sfora mai più di 5 minuti".

La polemica tra i due quindi non si è affatto placata ma in ogni caso fa bene agli ascolti tv. Otto e Mezzo ieri ha interessato 1.958.000 spettatori (9.7%). Il martedì Lilli Gruber aveva chiuso con 2.061.000 spettatori (9.2%). TG La7 invece scende a 1.497.000 di spettatori (7.8%). Il giorno prima Mentana aveva raggiunto 1.612.000 spettatori (8.3%).