Ascolti tv, Del Debbio cala con Bonaccini. Saviano non spinge Formigli

Ascolti tv ieri 9 maggio 2024: Piazzapulita cresce a 829mila spettatori per il 5,7% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì grazie alla semfinale di ritorno di Europa League Bayer Leverkusen -Roma, che ha incollato al video 3.917.000 spettatori pari al 18.8% di share. Segue la seconda stagione di Viola come il mare su Canale 5 con 2.515.000 spettatori con il 14% di share. Terzo posto Eurovision 2024 su Rai2 con 2.817.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 maggio 2024 per le altre reti: Mission: Impossible – Fallout su Italia 1 con 833.000 spettatori (5.1%), Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, arriva a 1.014.000 spettatori (6.8%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 1.039.000 spettatori (7.2%). Piazzapulita su La7 con 829.000 spettatori (5.7%). Nella precedente puntata Corrado Formigli era arrivato a 754.000 spettatori (5.2%). Made in Italy - Una casa per ritrovarsi su TV8 con 169.000 spettatori (0.8%), Comedy Match sul Nove con 472.000 spettatori (2.4%).