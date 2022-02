Ascolti TV ieri sera 9 febbraio: "Chi l'ha visto?" batte "Zona Bianca"

Ascolti TV ieri sera 9 febbraio: Coppa Italia al top della classifica (19,4% di share), segue su Rai 1 "Cosa mi lasci di te" (share al 13,7%)

La partita di Coppa Italia tra Milan-Lazio, trasmessa da Canale 5, è stata il programma più visto della prima serata tv di mercoledì, con 4.642.000 spettatori e il 19.4% di share. Al secondo posto, la fiction di Rai1 'Cosa mi lasci di te', con 2.892.000 spettatori e il 13.7% di share.

Ottimo terzo posto per 'Chi l'ha Visto?' su Rai3, con 2.307.000 spettatori e l'11.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene' su Italia 1 (1.408.000 spettatori, share 8.9%), 'Zona Bianca' su Rete4 (939.000 spettatori, share 5.6%), 'The Good Doctor 5' e 'The Resident 4' su Rai2 (rispettivamente, 1.093.000 spettatori, share 4.4%, e 872.000 spettatori, share 4%), 'Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi' su La7 (505.000 spettatori, share 3.2%), '4 Hotel' su Tv8 (377.000 spettatori, share 1.9%), 'Amiche da morire' sul Nove (340.000 spettatori, share 1.6%).

