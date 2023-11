Ascolti tv, il fenomeno Ballando con le Stelle in calo: Lucarelli nel mirino

Ascolti tv, il personaggio troppo aggressivo fa calare Ballando con le stelle

L’ultima puntata di Ballando con le stelle è stata teatro di un ennesimo, estenuante, scontro. Il concorrente del programma condotto da Milly Carlucci (in onda su Rai 1), Teo Mammucari, si è scagliato contro la giudice Selvaggia Lucarelli lanciando un'accusa pesante: “Continuate a fare battibecchi, rovinate lo share di 2-3 punti perché la gente si rompe”, ha tuonato l’ex conduttore delle Iene contro la giornalista, riferendosi alla sua aggressività e alla costante “voglia” di polemizzare.

Dallo staff del direttore dell’intrattenimento Rai, Marcello Ciannamea, sostengono che Selvaggia Lucarelli ha quel ruolo ormai da tre stagioni e, dunque, continuerà a farlo. Dietro l’aggressività del personaggio ci sarebbe proprio il motivo stesso per cui la giornalista si trova in giuria. Il suo essere “polemista” la rende perfetta per quella "parte" e, dunque, è quello il copione che seguire. Affari avrebbe voluto commentare insieme a Selvaggia Lucarelli la questione ma, contattata telefonicamente, non ha risposto.

Analizzando i dati, quelle di Mammucari non sembrano essere accuse infondate. Forse, i telespettatori si stanno davvero stancando di quel tipo di atteggiamento della giudice? Nei primi tre appuntamenti del programma, lo share è rimasto piuttosto stabile. Nel dettaglio, il debutto (andato in onda sabato 21 ottobre) ha registrato il 22,5% di share per 3,2 milioni di spettatori.

La seconda puntata, invece, è calata leggermente segnando il 22,2% per 3,17 milioni di persone. E, infine, nell’ultima uscita di sabato 4 novembre, Ballando con le stelle ha incollato allo schermo 3,07 milioni di persone per il 22,4% di share. Buoni ascolti, certo, malgrado il costante secondo posto dietro Tu si que vales, in onda su Canale 5.

Ma è con i dati dell'anno scorso che si intravede una flessione importante degli ascolti. Le prime tre puntate della passata stagione dello show, infatti, hanno registrato ascolti nettamente più alti. Il debutto, andato in onda l’8 ottobre 2022, portò a casa il 24,3% di share per 3 milioni e 470 mila spettatori. Con i due dati a confronto, parliamo, dunque, di un calo di 1,9 punti percentuali e quasi 300 mila spettatori. Non proprio una sciocchezza.

Per non parlare della seconda puntata. Andata in onda il 15 ottobre 2022, Ballando con le stelle registrò su Rai 1 il 25% di share con 3,6 milioni di spettatori; in questo caso, il divario è di ben 2,8 punti per oltre 400 mila telespettatori. Infine, il terzo appuntamento è quello più “sanguinolento” se messo a confronto; “Ballando”, infatti, il 22 ottobre dello scorso anno registrò il 25,6% di share con seguito totale pari a 3,7 milioni di persone che, se paragonato con i dati “odierni”, rappresenta un’emorragia da quasi 700 mila persone e di 3,6 punti percentuali.

Ascolti in ribasso, dunque, nonostante un cast di concorrenti stellare: Ricky Tognazzi, Paola Perego, Lino Banfi, Simona Ventura, Sara Croce, Wanda Nara, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci e, appunto Teo Mammucari. Ma è davvero Selvaggia Lucarelli il problema? Indubbiamente, per quanto il drama della Rai siano i programmi nati con la "nuova gestione" dettata dal governo Meloni, le perdite di ascolti hanno interessato anche i programmi più solidi. Resta il fatto che, come ha sostenuto lo stesso Mammucari, è facile che un comportamento troppo aggressivo possa stancare i telespettatori che, a lungo andare, perdono la voglia di sintonizzarsi sulla prima serata del sabato di Rai 1.