Ascolti tv martedì 28 luglio, stravince Temptation Island. Calo Parenzo-Telese

Ascolti tv martedì 28 luglio: tutti i dati

Vittoria schiacciante nella prima serata televisiva di martedì per 'Temptation Island 7' su Canale 5, che ha totalizzato 3.711.000 spettatori e uno share del 24%. Al secondo posto, su Rai1, la replica di 'Sorelle', con 1.746.000 spettatori e il 9.4% di share. Al terzo posto, su Italia1, 'Chicago PD 6' con 1.085.000 spettatori e il 6.1% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'In Onda Focus' su La7 (972.000 spettatori, share 5.1%: 1.138.000 5,% lunedì sera), 'Bodyguard' su Rai3 (895.000 spettatori, share 4.6%), 'Giù al Nord' su Rete4 (848.000 spettatori, share 4.6%), 'Squadra Speciale Cobra 11' su Rai2 (673.000 spettatori, share 3.6%), 'Il tesoro dell'Amazzonia' su Tv8 (449.000 spettatori, share 2.3%), 'I mitici - Colpo gobbo a Milano' sul Nove (265.000 spettatori, share 1.4%).

Nell'access prime time, prosegue il successo di 'Techetechetè' su Rai1 (3.592.000 spettatori, share 18.3%) che ha battuto 'Paperissima Sprint' su Canale 5 (2.917.000 spettatori, share 14.8%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'Reazione a Catena' che ha ottenuto 3.568.000 spettatori con il 26% di share, battendo 'The Wall' su Canale 5, visto da 1.619.000 spettatori con il 12.4% di share.

Nel pomeriggio ottimi ASCOLTI per il programma di Pierluigi Diaco su Raiuno: nella puntata di ieri, 'Io e Te' con ospiti Roberto D'Agostino ed Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro ha fatto registrare 1.409.000 spettatori con l'11.5% di share. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.