Ascolti Tv, Il Segreto chiude a causa del calo degli ascolti: clamoroso

Il Segreto chiude: la soap spagnola si ferma per sempre. La decisione è stata presa a causa del calo degli ascolti. IL SEGRETO NEWS

La soap spagnola “Il Segreto” chiude per sempre. Ad annunciarlo è Antena 3, il canale su cui veniva trasmessa la telenovela.

Il successo iniziale aveva sbalordito tutti in Spagna, in Italia e nel resto del mondo. I protagonisti erano diventati delle star ed erano chiamati come ospiti in moltissime trasmissioni televisive.

L’amore tra Pepa e Tristan, interpretati da Megan Montaner e Alex Gadea, aveva fatto sognare milioni di telespettatori, rendendo la soap un appuntamento pomeridiano fisso.

Qualcosa nel corso degli anni è cambiato. Gli ascolti tv si sono gradualmente abbassati fino ai dati attuali. Ora sono troppo bassi. Il canale spagnolo che ha ospitato la messa in onda delle puntate, per ben nove stagioni, ha deciso di porre fine a Il Segreto.

Ascolti Tv, Il Segreto finisce: in Italia è iniziato nel 2013 con ascolti record

La soap opera è arrivata in Italia nel giugno del 2013, appassionando sin da subito milioni di telespettatori. Il Segreto è andato in onda, a fasi alterne, in prima serata e nella fascia pomeridiana. Il successo è stato strepitoso. Durante il day time si toccava il 30% di share, durante le puntate serali si registravano 5 milioni di telespettatori.

Ora in Italia lo share si aggira attorno al 20%. Nel nostro Paese la soap chiuderà dopo rispetto alla Spagna,perché c’è una differenza temporale di 140 episodi.

Perché Il Segreto chiude

La soap opera spagnola è iniziata nel 2011 e ha totalizzato ben 2.300 episodi. Nei primi anni Il Segreto deteneva un primato nella fascia oraria pomeridiana. Ha appassionato milioni di telespettatori nel mondo. Giunti alla nona stagione nel paese d’origine ci si è però accorti che gli ascolti erano calati.

La telenovela ha lanciato moltissimi attori che ora sono apprezzati a livello internazionale. Fra i più noti vi sono Megan Montaner che ha interpretato l’amatissima Pepa, Jaime Lorente e Alvaro Morte. Questi ultimi hanno recitato insieme anche nella seguitissima serie Netflix “La casa di carta”.

La produzione ha pensato di far tornare alcuni protagonisti storici prima di chiudere definitivamente e ha assicurato di portare a termine tutte le intricate storie che hanno appassionato i telespettatori.